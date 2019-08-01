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01.08.2019 - 08:01| SEYFETTİN ERSÖZ - Ankara

MGK bildirisinde dikkat çeken ifade... ‘Barış Koridoru’ operasyon işareti

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat’ın doğusu için operasyon hazırlıklarını sürdürürken, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge için ABD ile görüşmeler sürüyor. Bu gelişmeler gölgesinde önceki gün yapılan MGK toplantısının ardından yayımlanan bildiride, Güvenli Bölge için ilk kez “Barış Koridoru” ifadesi kullanıldı.

MGK bildirisinde dikkat çeken ifade... ‘Barış Koridoru’ operasyon işareti

“Barış Koridoru” ifadesinin ne anlama geldiğini, Emekli Tuğgeneral, İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Dr. Naim Babüroğlu, Milliyet’e değerlendirdi. “Bu ifadeyle olası harekâtın amacı açıklanmış oldu” diyen Babüroğlu, şöyle devam etti: “Tehdit oluşturan terör unsurları bu bölgeden temizlenecek ve burada bir Barış Koridoru oluşturulacak. İfadeyle, terör ve iç savaştan arındırılmış, barış ve huzur içinde yaşayan bir demografik yapı amacı konuyor. Operasyondan sonra yapılacak açıklamalarda, ‘Barış Koridoru’nu tesis etmek amacıyla yapılan bu harekat’ denilecek. Türkiye, ABD’ye rağmen, risk alarak kendi göbeğini kendi keserek operasyonu süratle yapmalı. Geç kalınırsa Türkiye’nin karşısındaki cephe daha güçlenmiş olur.” “Barış Koridoru ifadesi ABD ile anlaşıldığı ve bu bölgenin çatışmasız sağlanacağı anlamına gelebilir mi?” sorusuna Babüroğlu şu yanıtı verdi: “Türkiye’nin istediği Güvenli Bölge’ye ABD sıcak baksaydı, operasyona gerek kalmadan masada yapılan uzlaşma sonucu Güvenli Bölge, TSK-ABD ile beraber koordineli olarak kontrollü sağlanırdı. Ancak, ABD 5-10 km. derinlikten bahsediyor. Türkiye 30-40 km. derinlik istiyor. ABD’nin algıladığı Güvenli Bölge, PKK/PYD terör örgütüne koruma sağlıyor. Güvenli Bölge yaklaşımları farklı olduğu için, Barış Koridoru ifadesi, operasyon ve sonrasında tesis edilecek bölgeyi işaret ediyor.”

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