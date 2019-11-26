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26.11.2019 - 07:50 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

MGK bugün toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kasım ayı olağan toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.

MGK bugün toplanıyor

 Ülke güvenliğini ilgilendiren iç ve dış gelişmelerin bütün yönleriyle ele alınacağı MGK’nın ana gündemini, Suriye’deki gelişmeler oluşturacak.

Barış Pınarı Harekâtı’nın ardından ilk yapılacak MGK’da, harekâtın sonuçlarının yanı sıra sahadaki son durum ele alınacak. Resulayn ve Tel Abyad’da hayatın normale dönmesi için yapılan çalışmalar, terör örgütü YPG/PKK tarafından Barış Pınarı alanına yapılan saldırı ve tacizler, Rusya ile yapılan ortak devriyeler ve YPG/PKK’nın bölgeden geri çekilme durumu masada değerlendirelecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi son gelişmelerle ilgili kurulu bilgilendirecek.
İdlib’de artan rejim saldırıları sonucu doğabilecek insani dram ve yeni göç dalgasına ilişkin alınacak tedbirler de toplantıda konuşulacak. DAEŞ’li yabancı teröristlerin iade süreciyle ilgili İçişleri ve Dışişleri Bakanlarının da kurulu bilgilendirilmesi bekleniyor. Deniz Kuvvetleri’nin yaptığı tatbikatlarla kararlılık mesajı verdiği Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri de kurul tarafından çok yönle ele alınacak.

Toplantıda, test faaliyetlerinin start aldığı S-400 hava savunma sistemleri de masada olacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sinyalini verdiği FETÖ’ye yönelik yeni operasyonun da kurul tarafından değerlendirilmesi bekleniyor.

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