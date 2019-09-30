MGK’da gündem ‘Fırat’ın doğusu’

Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) eylül ayı olağan toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kritik MGK’da, ülke güvenliğini ilgilendiren iç ve dış gelişmeler bütün yönleriyle ele alınacak. Toplantının ana gündemini, Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyon ve Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan “Güvenli Bölge” çalışmaları oluşturacak.



Güney sınırlarında bir terör koridoruna izin vermeyeceğini vurgulayan Türkiye, Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan “Güvenli Bölge” için baskılarını artırmaya devam ediyor. Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde kurulan Müşterek Harekat Merkezi’nde ABD ile ortak çalışmalar sürerken, bugüne kadar Fırat’ın doğusunda İHA uçuşunun yanı sıra ortak yedi hava ve iki kara devriyesi gerçekleştirildi. Oluşturulacak “Güvenli Bölge”de hâlâ YPG unsurlarının bulunması, ABD’nin YPG/PKK’ya askeri eğitim ve yardımı sürdürmesi ile birlikte devriye faaliyeti yapması, askeri harekatı tekrar masaya getirdi. Erdoğan’ın ABD’ye verdiği iki haftalık sürede sona gelindi. Diplomatik yolların tıkanması durumunda Fırat’ın doğusu için askeri seçeneği ön plana alan Ankara, harekatla ilgili son hazırlıkları ve hedefleri MGK’da değerlendirecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, kurul üyelerine olası operasyon ve “Güvenli Bölge” görüşmeleri ile ilgili sunum yapacak. MGK bildirisinde, ABD’ye “müttefiklik” çerçevesinde bir uyarının yapılması ve Fırat’ın doğusunda kararlılık mesajı verilmesi de bekleniyor.



İdlib ve olası göç



Toplantıda Suriye özelinde; Menbiç, Tel Rıfat ve İdlib’deki son gelişmeleri de masaya yatırılacak. Ankara Zirvesi’nin ardından saldırıların bir nebze olsun azaldığı İdlib özellikle mercek altına alınacak. MGK bildirisinde İdlib’de ateşkes kararına uyması yönünde Suriye’ye bir çağrı yapılması da bekleniyor. MGK’nın bir diğer önemli gündem maddesi, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekâtı ile yurt içindeki Kıran Operasyonları olacak. Operasyonlarda elde edilen kazanımlar ve gelinin son nokta, kurul üyelerince değerlendirelecek.