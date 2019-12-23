MHP'li ilçe başkanına silahlı saldırı

Olay, saat 09.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi 440 Sokak'ta meydana geldi. Otomobilinin içinde olan MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku'na, motosiklet üzerindeki kimliği belirsiz kişi, tabancayla ateş açtı. Taşoku, ağır yaralandı. Olayı gören çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Taşoku'yu ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Vücuduna 2 kurşun isabet ettiği belirtilen Taşoku'nun, ameliyata alındığı öğrenildi.



Olayı duyan çok sayıda partili, hastaneye geldi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, motosikletle kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

'SALDIRI SİYASİ DEĞİL'



Fatma Taşoku ile evli olan İsmail Taşoku'nun durumu ile ilgili bilgi veren MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Urla İlçe Başkanımız, saat 09.00 sıralarında evinin önünde arabasıyla yeni hareket etmişti ki silahlı saldırıya uğradı. Şu anda ameliyatta. Biri omzunda, diğeri çenesinde olmak üzere iki kurşun isabet etmiş. Amelayit 2,5 saattir sürüyor" dedi. Olayın neden meydana geldiğini bilmediklerini ifade eden Şahin, "Doktorlar, başkanımızın durumunun iyiye gittiğini söyledi. İnşallah iyi olacak. Emniyet, saldırının siyasi bir olay olmadığını bildirdi" dedi. MHP'lilerin hastanedeki bekleyişleri sürüyor.