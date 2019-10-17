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17.10.2019 - 07:20 | | AA-DHA

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu Ankara Kalesi'nden düşerek hayatını kaybetti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın, Ankara Kalesi'nin surlarından kayalıklara düşerek hayatını kaybetti.

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu Ankara Kalesi'nden düşerek hayatını kaybetti
MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti
MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti
MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti
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Ankara Kalesi'ndeki Türk bayrağının bulunduğu surlardan iki kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye de sevk edilirken, bölgeye ulaşan ekipler surların yaklaşık 70 metre aşağısındaki kayalıklar üzerinde iki gencin hareketsiz halde bulunduğunu gördü.

Kaleden güçlükle aşağı inen ilk yardım ekipleri gençlerden birinin ağır yaralı olduğunu, diğerinin ise hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimliği henüz belirlenemeyen yaralı genç bulunduğu yerden güçlükle çıkarılarak ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden gencin ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın olduğu ortaya çıktı.

ACI HABERİ ALAN SEMİH YALÇIN OLAY YERİNE GELDİ 

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, beraberindeki polis müdürleriyle olay yerinde incelemelerde bulundu.

Acı haberi alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da olay yerine gelerek Yılmaz'dan bilgi aldı.

Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker ile MHP'li bazı milletvekilleri de olay yerine geldi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve savcının incelemesinin ardından Turan İlteber Yalçın'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MHPli Semih Yalçının oğlu Ankara Kalesinden düşerek hayatını kaybetti

MHPli Semih Yalçının oğlu Ankara Kalesinden düşerek hayatını kaybetti

MHPli Semih Yalçının oğlu Ankara Kalesinden düşerek hayatını kaybetti

MHPli Semih Yalçının oğlu Ankara Kalesinden düşerek hayatını kaybetti

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