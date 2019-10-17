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17.10.2019 - 17:46 | | AA

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlunun cenazesi toprağa verildi

Ankara Kalesi'nin surlarından düşerek hayatını kaybeden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın'ın cenazesi defnedildi.

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlunun cenazesi toprağa verildi
MHP'li Yalçın'ın oğlunun cenazesi toprağa verildi
MHP'li Yalçın'ın oğlunun cenazesi toprağa verildi
MHP'li Yalçın'ın oğlunun cenazesi toprağa verildi
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Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına, ailesinin yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkan yardımcıları Faik Öztrak ve Yıldırım Kaya, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, MHP'li milletvekili, yönetici ve teşkilat mensuplarıyla diğer siyasi parti temsilcileri katıldı.

Turan İlteber Yalçın'ın cenazesi kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi.

Törene katılanlar, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a taziyelerini iletti.

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