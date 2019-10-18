MHP’li Yalçın’ın acı günü

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Turan İlteber Yalçın (33), Ankara Kalesi’nde, Türk bayrağının bulunduğu yaklaşık 70 metre yüksekliğindeki surlardan düşerek hayatını kaybetti. Yalçın’ın arkadaşı Arif Fidanboy da ağır yaralandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında olay yeri incelemesinin yapılması ve güzergahtaki kamera kayıtlarının incelenmesi için emniyete talimat verildi. Yalçın ve Fidanboy’un telefonlarına el konulması ve çevredeki görgü tanıklarının ifadelerine başvurulması da emniyete gönderilen talimat yazısında yer aldı. Olayla ilgili olarak 3 kişinin Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne giderek bilgi sahibi olarak ifade verdiği belirtildi.

Büyük acı yaşayan Semih Yalçın taziyeleri kabul etti. MHP milletvekilleri, parti il ve ilçe yöneticileri ile ülkü ocakları üyeleri başsağlığı dilemek üzere MHP Genel Merkezi’ne geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başta olmak üzere birçok siyasetçi Yalçın’a taziyelerini iletti.

Turan İlteber Yalçın’ın cenazesi Ahmet Efendi Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda dualar eşliğinde toprağa verildi. Yalçın’ın cenaze namazına, ailesinin yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkan yardımcıları Faik Öztrak ve Yıldırım Kaya, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, MHP’li milletvekili, yönetici ve teşkilat mensuplarıyla diğer siyasi parti temsilcileri katıldı.

Bahçeli’den başsağlığı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter’dan Yalçın’a başsağlığı dileklerini iletti. Bahçeli, “Evladımızın acısı yalnızca ailesinin değil hepimizin müşterek acısıdır. Elbette hüzün dönemleri bölüşüldükçe zayıflayacak, kasvetli ve kederli günler paylaşıldıkça azalacaktır. Değerli dava arkadaşım Prof. Dr. Edip Semih Yalçın’ın ve ailesinin acısını yürekten paylaşıyorum. Merhum Turan İlteber evladımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, mekanı cennet olsun diyorum” ifadelerini kullandı.