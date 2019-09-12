Michael Schumacher uyandı mı? kimdir? Kaç yaşında?

Formula 1'in efsane pilotlarından Michael Schumacher, İsviçre'da kayak yaptığı sırada kaza geçirmişti. Ünlü pilot bu kazanın ardından komaya girmişti. Bitkisel hayatta olan Schumacher hakkında bugün bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını Michael Schumacher uyandığını iddia etti. Bu gelişme sonrası yeniden "Michael Schumacher kimdir?" sorusu sorulmaya başlandı.

MİCHAEL SCHUMACHER KİMDİR?

Michael Schumacher (d. 3 Ocak 1969, Hürth-Hermülheim, Almanya),Alman Formula 1 pilotudur.

7 kez dünya şampiyonu olmuş Alman Formula 1 pilotudur. Formula 1 tarihinin en başarılı pilotudur. Ayrton Senna ile birlikte tüm zamanların en iyi pilotu olarak görülmektedir. Formula 1 Dünya Şampiyonluğuna ulaşan ilk Alman pilottur, Formula 1'in Almanya'da yayılmasına ve ciddi bir izleyici kitlesi olmasında büyük payı vardır. Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu FIA'nın 2006 yılında düzenlediği ankette Formula 1 taraftarları tarafından, sezonun en popüler pilotu olarak seçilmiştir.

Formula 1'de yarışmaya 1991 yılında Jordan takımında başlamıştır. Daha sonra Benetton Formula takımıyla anlaşarak ilk tam sezonu olan 1992'de kariyerindeki ilk yarış zaferini kazanmıştır. 1994 ve 1995 yıllarında üst üste 2 şampiyonluk elde ederek "en genç çifte şampiyon" olma unvanını elde etmiştir (bu rekor daha sonra 2006 yılında Fernando Alonso tarafından egale edildi). Benetton Formula takımında yaşadığı 2 şampiyonluğun ardından, 1996 sezonunda başladığı Scuderia Ferrari kariyerinde 2000-2004 arasında 5 şampiyonluk yaşamıştır.

Schumacher, aralarında "en çok şampiyon olan pilot", "en çok yarış kazanan pilot", en çok 'en hızlı turu atan pilot", "en çok pol pozisyonu kazanan pilot", "en çok puanı olan pilot" ve "bir sezonda en çok yarış kazanan pilot" gibi unvanların bulunduğu onlarca rekorun sahibidir. "En çok rekor kıran pilot" rekoru, bu anlamda onun başarısının en büyük göstergesidir. Bir sezondaki tüm yarışlarda podyuma çıkan ilk (ve tek) pilot rekorunu 2002 sezonunda kırmıştır.

1999 İngiltere Grand Prix'inin ilk turunda Stowe virajında yaptığı kazada sağ bacağı kırılan ve o sezon 6 yarışı kaçıran Schumacher, 10 Eylül 2006 tarihinde Monza'da yapılan İtalya Grand Prix'nden sonra Formula 1 kariyerini bırakacağını açıklamış, kariyerinin 250. yarışı olan ve 22 Ekim 2006 tarihinde yapılan Brezilya Grand Prix'in ardından emekli olmuş yerini Kimi Raikkonen'e bırakmıştır. Şu anda DTM serisinde yarışan kardeşi Ralf Schumacher ile, Formula 1 tarihinde yarış kazanan ve 1.- 2. podyum derecesini yakalayan ilk kardeşler olma özelliğini taşımaktadırlar. Pist dışında, Schumacher bir UNESCO elçisidir ve sürücü güvenliği için sözcülük yapmaktadır.

2013 yılında Fransız Alpleri'ndeki Meribel kayak merkezinde geçirdiği kayak kazası sonucu ağır yaralanarak komaya girmiştir. Kaza geçirdiği tarihten bu yana tedavisi devam etmekte olup temel fonksiyonlarında dahi zorlanma olduğu bildirilmektedir.