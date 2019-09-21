Mide bulandıran cevap: 'Oraya 100 liraya başka bir kadınla ilişki için gittim'

Olay, geçtiğimiz 29 Nisan günü saat 01.40 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya'da oturan Veysel Y., 4 yıl önce ayrıldığı 2 çocuğunun annesi Gülhanım Doğu'nun başka biriyle evleneceğini öğrendi. Gülhanım Doğu'nun işe geliş gidiş saatlerini ve kaldığı evi öğrenen Veysel Y., gece yarısı Kızılarık Mahallesi'nde oturduğu apartmanın önünde beklemeye başladı.

Veysel Y., burada iddiaya göre servisten inen Doğu'nun önünü kesti, kimseyle evlenmesini istemediğini belirterek, "Benden başkasıyla olamazsın" dedi. Gülhanım Doğu binaya girmek istedi. Bu sırada yanındaki bıçağı çeken Veysel Y., eski eşini vücudunun çeşitli yerlerinden 6 bıçak darbesiyle ağır yaraladı.

Kanlar içinde kalan Doğu'yu fark eden yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gülhanım Doğu, gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Veysel Y. ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Veysel Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gülhanım Doğu ise 6 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Veysel Y., olayın ardından ilk kez hakim karşısına çıktı. Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Veysel Y., taraf avukatları, müştekiler ve tanıklar katıldı. Duruşmada savunmasını yapan Y., olay gecesi arkadaşından aldığı araçla Alanya’dan Antalya’ya geldiğini söyledi.

“ABLAM, ‘O KIZI BIÇAKLAMIŞLAR’ DEDİ”

Eski eşinin evine yakın noktada, bir kadınla 100 TL karşılığında ilişkiye girdiğini ifade eden Veysel Y., “Ardından yanımdaki kadın bana, ‘biri geliyor’ dedi. Ben de araca bindim. Manavgat çevre yolundan Alanya’ya doğru hareket ettim. Petrole uğradım, benzin aldım. Eve vardığımda saat 02.45 civarıydı. Balkonda bulunan çekyatın üzerinde uzanacaktım o sırada evde olan ablamın telefonu çaldı. ‘O kızı bıçaklamışlar’ dedi. ‘N.’yi mi’ dedim. ‘Yok, senin eski karını’ dedi. Ben de kızımı aradım. O sırada kızımın yanındaki polis telefonu aldı ve bana ifademi almaya geleceklerini söyleyerek, adresimi istedi. Ben de adresimi verdim” dedi.

“ORAYA BAŞKA BİR KADINLA İLİŞKİYE GİRMEK İÇİN GELDİM”

Veysel Y. mahkeme başkanının, ‘Sen eski eşinin evinin orada ne yapıyordun’ sorusuna, “Ben oraya kadın için gelmiştim. Kadının yanında 2 erkek vardı. Onlarla beraber sitenin içerisine girdiler. Daha sonra erkekler gitti ve kadın tek kaldı. Yanına gittim ve anlaştık” şeklinde cevap verdi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı sanığa, “Antalya gibi bir yerde çok sayıda bina varken, nasıl oluyor da eski eşinin yaşadığı binanın bahçesinde ilişkiye girdiğin sırada eski eşin binaya giriyor ve seni görmüyor. Sen ayrıldıktan sonra ise eski eşin bıçaklanarak öldürülüyor. Bu nasıl oluyor” diyerek soru yöneltti.

Sanık ise, “Bilmiyorum. Eski eşimin yaşadığı evi bilmiyordum” dedi. Duruşmada, olay gününe ait güvenlik kamera görüntüleri izletildi. Görüntülerde, Veysel Y.'nin mahallede arabayla beklediği, maktul Gülhanım Doğu’nun servisten inip siteye girdikten 2 dakika sonra, sanığın siteden koşarak çıktığı ifade edildi. Sanık, siteden koşarak çıkanın kendisi olduğunu söyledi.

“BABANIN BENDEN İSTEDİĞİ BİR CAN KALDI”

Maktul ve sanığın kızı T.A. ise babasından şikayetçi olduğunu dile getirdi. T.A., “Anneme tehditleri olmuştu. Annem olaydan 1 gün önce telefonda bana, “Kız kardeşin babanda kalacakmış. Babanın benden istediği bir can kaldı. Onu da alsın kurtulalım” diyerek ağlamıştı. Annem, babamın bakamayacağını bildiği için kız kardeşimin babamda kalmasını istemiyordu” diye konuştu.

“BABAM, ‘EĞER SEN O EVDE KALIRSAN KAN ÇIKAR’ DEDİ”

Çiftin küçük kızı N.Y. de (14) duruşmada tanık olarak dinlendi. N.Y., “3 yıldır annemin yanında yaşıyordum. Babam bizim oturduğumuz evi yeni öğrenmişti. Olaydan 3 gün önce cuma günü babam beni okuldan aldı eve gittik, halamlarda kalacağım için ben evden eşyalarımı aldım. Babam beni kapıda beklemişti, evimizi de bu sayede öğrendi. Annemin evleneceğini ise yine aynı gün halamda öğrendi. O akşam babam Alanya’ya geri döndü. Cumartesi günü konuştuğumuzda ise bana, ‘Eğer sen o evde kalırsan kan çıkar’ dedi. Ben de annemde kalmak istiyordum” cümlelerini kullandı.

Annesi bıçaklanmadan yaklaşık 4 saat önce babasının kendisini aradığını söyleyen N.Y., “Babam bana, 'annen işten ne zaman geliyor? Annenin sevgilisi Mehmet F. ne zaman geliyor' diye sordu. Normalde annem Mehmet ağabeyden sonra geliyor ama ben babama bilerek saatleri söylemedim. ‘Annem 1’de, Mehmet ağabey ise 2’de geliyor’ dedim ve sonra uyudum. Gece saatlerinde Mehmet ağabeyin ‘Gül’ diye bağırdığını duydum. Aşağıya indim, indiğimde Mehmet ağabeyin kucağında annem vardı” dedi.

N.Y., daha önce babasının annesini birkaç kez bıçakla tehdit ettiğini de ileri sürdü.

“GÜLHANIM KANLAR İÇİNDE YATIYORDU”

Duruşmada maktulün evlilik hazırlığı yaptığı Mehmet F.P. de tanık olarak dinlendi. Maktulün bıçaklandıktan sonra kendisini aradığını belirten P., “‘Alo’ dedim ama cevap yok. Merak ettim kapıyı açtım. Gülhanım 3. katta merdiven boşluğunda kanlar içinde yatıyordu. Benden sonra N.Y. geldi” şeklinde konuştu.

Sanık Veysel Y., tanıkların anlatımında aleyhine olan beyanları kabul etmediğini söyledi. Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluğuna karar vererek, duruşmayı erteledi.