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12.11.2019 - 15:02 |

Mide bulandıran iddia! Cinsel istismar eğitiminden sonra öğretmenine anlattı

İzmit’te, bir ortaokulda öğrenim gören A.Ç. (12), cinsel istismar ile ilgili verilen eğitimden sonra öğretmenine, ev sahibinin oğlunun cinsel istismarına uğradığını söyledi. Yargılanan E.Ş. (24) ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mide bulandıran iddia! Cinsel istismar eğitiminden sonra öğretmenine anlattı

İzmit’te bir ortaokulda öğrenim gören A.Ç. isimli çocuk, geçen yıl cinsel istismar ile ilgili verilen eğitim sonrası öğretmeninin yanına giderek, kendisine cinsel istismarda bulunulduğunu anlattı. Öğretmeni durumu polise bildirdi. A.Ç., misafirliğe gittikleri ev sahiplerinin evinde E.Ş.’nin kendisine istismarda bulunduğunu anlattı. A.Ç.’nin ailesinin şikayette bulunması üzerine E.Ş. hakkında, ‘Kişiyi hürriyetinden mahrum bırakmak’ ve ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçlarından dava açıldı.

A.Ç., ilk ifadesinde kendisine cinsel istismarda bulunulduğunu ifade ederken, ikinci ifadesinde ise derste anlatılanların etkisinde kaldığı için yalan söylediğini anlattı. Bugün, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya mağdur ve tutuksuz yargılanan E.Ş. katılmadı. E.Ş.’nin avukatı savunmasında, “Mağdurun beyanları dışında dosyada müvekkilim aleyhine delil bulunmamaktadır” diyerek beraat talep etti.

A.Ç.’nin avukatı Hilal Altun ise, “Biz, mağdurun ilk beyanı doğrultusunda ceza verilmesini talep ediyoruz” dedi. Mahkeme heyeti, E.Ş. hakkında yapılan yargılama sonucu sanığın üzerine atılı suçu işlediği kanaatine vararak, cinsel istismar suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası çarptırılmasına, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlamasından ise beraatına karar verdi. Yurt dışına çıkma yasağı da verilen E.Ş.’nin istinaf mahkemesine gitme yolu açık bırakıldı.

Çamlıca Televizyon Kulesi'nde 'son parçalar' yerleştiriliyorÇAMLICA'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. Kulede devam eden kaplama çalışmalarında, alt bölümlerdeki son parçalar yerine yerleştiriliyor. Kulenin kullanılmaya başlanmasının ardından Çamlıca tepesindeki antenlerin sökülmeye başlanacağı öğrenildi.
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