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13.11.2019 - 17:40 | | İHA

Mide bulandıran olay! 3 kız kardeşin başına gelenleri ihbar ettiler! 10 kişi...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 10 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mide bulandıran olay! 3 kız kardeşin başına gelenleri ihbar ettiler! 10 kişi...

Edinilen bilgiye göre; Erbaa ilçesine bağlı Madenli köyünde ikamet eden 3 kız kardeşin cinsel istismara uğradığı ihbarının alınması üzerine Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla harekete geçti.

Olayla ilgisi olduğu tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Burada yapılan çalışma sonrasında şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, 3 şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Kalan 2 şahıs hakkındaki adli işlemlerin ise devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Hırsızlık zanlısına vatandaştan çelmeİstanbul Esener’de silahlı bir şüpheli banka şubesinde silahlı soygun girişiminde bulundu. Güvenlik görevlisinin silahını aldıktan sonra, bankadaki paraları da alıp kaçmaya kalktı. Kaçmaya çalıştığı sırada cadde üzerinde bir vatandaşın çelme takmasıyla yere düşen soyguncu, polis ekipleri tarafından yakalandı.
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