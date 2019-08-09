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09.08.2019 - 11:36

Midibüs ve kamyonet çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Antalya’nın Alanya ilçesinde midibüs ve kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır, 3'ü çocuk, 16 kişi yaralandı.

Midibüs ve kamyonet çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kaza, dün akşam saatlerinde, D- 400 yolu Türkler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alanya'dan Antalya yönüne giden Ebubekir Tuncer (46) yönetimindeki 07 H 5026 plakalı midibüs, karşı yönden gelen Fuat Kına (73) yönetimindeki 34 VS 5905 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücüler Fuat Kına ve Ebubekir Tuncer'in yanı sıra midibüsteki yolcular Mustafa Kaya (32), Gülcan Acar (25), Kadriye Arık (36), Enes Kayra Aynur (3), Emine Coşkun (54), Esmer Bozkuş (38), Azra Melek (8), Yusuf Demir (18), Mehmet Demir (31), Nazire Demir (23), Belaruslu Tatsiana Hancharov (43), Aleksei Hancharov (38), Veronika Hancharov (16), Rus vatandaşı Alexandra Shyaeva (38) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aleksei Hancharov ve Mehmet Demir'in hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

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