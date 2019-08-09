MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMidibüsle çarpışan motosikletli öldü!
09.08.2019 - 09:48| DHA

Midibüsle çarpışan motosikletli öldü!

Antalya’nın Serik ilçesinde, midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Seyfettin Toydaş, yaşamını yitirdi.

Midibüsle çarpışan motosikletli öldü!

 Kadriye Mahallesi'nden Belek'e giden Yahya Y. idaresindeki 07 C 82512 plakalı otel personeli taşıyan midibüs, saat 07.30 sıralarında Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde, Seyfettin Toydaş'ın kullandığı plakasız motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Toydaş, yaşamını yitirdi.

Kaza anında başında kask bulunup bulunmadığı tespit edilemeyen Seyfettin Toydaş'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Midibüs şoförü Yahya Y. ise polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

 

 

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

Sıradaki Haber