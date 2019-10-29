Midyat'ta uyuşturucuya 7 tutuklama

Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda bir miktar esrar, eroin ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 7 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.