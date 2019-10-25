Mıhlama (kuymak) nasıl yapılır? Mıhlama tarifi...

Karadeniz'in popüler yemeği mıhlamanın ünü birçok bölgeye yayılmış durumda... Mısır unu farkıyla lezzetine lezzet katan mıhlamanın nasıl yapıldığı zaman zaman merak edilen yemeklerin başında geliyor. İşte Mıhlama (kuymak) tarifi...

MIHLAMA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Başta dediğimiz gibi tam kıvamında bir mıhlama yapmak istiyorsanız malzemelerin kalitesi önemli. Evinizde kaşar peyniri varsa yapabilirsiniz ama telli peynir, Trabzon peynir, kolot peyniri kadar randıman vermeyebilir. 4 kişilik mıhlama için gerekli malzemeler şöyle;

4 yemek kaşığı tereyağ

4 yemek kaşığı mısır unu

2 su bardağı su

300 gram peynir

MIHLAMA NASIL YAPILIR?

Yapımı çok basit olan mıhlama biraz özveri istiyor. Öncelikle sahanı ocağa alarak tereyağını katın. Tereyağını kızgın ateşte köpürene kadar eritin. Sonrasında mısır ununu yavaş yavaş ekleyerek kaşıkla karıştırın. Mısır ununu, tereyağı içinde iyice rengi dönene kadar kavurun. Mısır renk almaya başladığı zaman suyu ilave edin. Mısır ununun şişmeye başladığını gördüğünüz zaman peyniri ilave edin. Bu noktadan sonra ocağın altını kısarak ara sıra mıhlamayı karıştırmaya devam edin. Tereyağı, mıhlamanın üzerine çıktığı zaman altını kapatarak sıcak sıcak servis edin.

MIHLAMA PÜF NOKTALARI

İlk olarak mıhlamada kullanılan malzemenin kalitesi, onu daha iyi kıvama getirecektir. Bu yüzden ince çekilmiş ve taze olan mısır unu gerekiyor.

Mısır ununu rengi kahverengiye dönene kadar kavurmak gerekir.

Su yerine süt kullanımı tadını daha güzel yapacaktır.

Peynirin tuzluluk oranı önemli. Kolot peyniri tuzlu olacağı için tuza gerek kalmayacaktır. Kullanacağınız peynire göre mıhlamaya tuz atmanız gerekebilir.

Tek peynir yerine telli peynir ve dil peyniri beraber kullanabilirsiniz.

Mıhlama taze olarak ve sıcak şekilde tüketilmelidir.

Tereyağı miktarını artırmak da hem kıvamını hem tadını olumlu yönde etkiler.