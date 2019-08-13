13.08.2019 - 08:56| KÜLTÜR SANAT
‘Mıknatıs ve Ay’a dair
Galerist, Nilbar Güreş’in son dönem üretimlerine odaklanan “Mıknatıs ve Ay” başlıklı sergisine 6 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.
Küratörlüğünü Kevser Güler’in üstlendiği sergi sanatçının resim, kolaj, fotoğraf, heykel ve video yerleştirmelerinden oluşan çarpıcı bir seçki sunuyor.
Güreş kumaş, tuz, metal, iplik gibi çeşitli malzemeler kullanarak yaptığı heykellerinde ve diğer çalışmalarında beden/coğrafya ile kurgu/fanteziye dair öğeleri cinsellik ve hazla ilişkisi içinde irdeliyor.
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