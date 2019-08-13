‘Mıknatıs ve Ay’a dair

Küratörlüğünü Kevser Güler’in üstlendiği sergi sanatçının resim, kolaj, fotoğraf, heykel ve video yerleştirmelerinden oluşan çarpıcı bir seçki sunuyor.

Güreş kumaş, tuz, metal, iplik gibi çeşitli malzemeler kullanarak yaptığı heykellerinde ve diğer çalışmalarında beden/coğrafya ile kurgu/fanteziye dair öğeleri cinsellik ve hazla ilişkisi içinde irdeliyor.