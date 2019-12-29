‘Mikroplar güçlendirir’

Doğan Kitap’ın yayımladığı kitap, “Kötü mikropları öldürmemiz gerek ama denklemi dengede tutmak için iyi bakterileri de kucaklamamız gerek. Yani bu, pislik iyi demektir. Yaşasın çamurdan çörekler” ifadeleriyle ebeveynleri hijyen takıntısından uzaklaşmaya çağırıyor.

Son dönemin tartışma konusu aşının kesinlikle gerekli olduğunu savunan iki bilim insanı, şu bilgileri veriyor:

‘Aşı bağışıklığı artırır’

“Aşılayın. Aşı bağışıklık sistemini, hastalık yapan mikroplara karşı güçlü kılar. Mikrobiyal çeşitlilik için çocuklarınızı olabildiğince dışarı çıkarın, hayvanlarla iletişim kurmalarına izin verin, çamurda, ırmakta, okyanusta oynatın. Dokunacakları ya da ağızlarına sokacakları her şeyi sterilize etmeyin. Emziği yere düşünce temizlemeyin. Çocukların maruz kaldığı mikroplar vücutlarının savunma mekanizmasının parçası haline gelir. Onların akut ve kronik hastalıklarla savaşına katkıda bulunur. Mikropsuz hayatta kalamazdık. Mikrop sayesinde hastalıklarla savaşabiliyoruz.”

Astıma karşı köpek sevgisi

Kitapta şu tavsiyelerde de bulunuluyor: “Çocuklarınızı çiftliklere götürün, hayvanları sevmelerine mani olmayın. Pislik, çamur, kum ve tozun keyfini sürmelerine izin verin. Çiftliklerde büyüyen çocukların astım ve alerji geliştirme olasılıkları daha düşüktür. Etrafta ne kadar az alerjen varsa, çocukların alerji geliştirme olasılığı o kadar yüksektir. Bir köpekle büyüyen çocukların astım geliştirme olasılığı yüzde 13 düşüyor. Aşırı derecede temizlik, astım ve alerjenlerle ilişilendirilmiştir. Hastalık yapan mikropların bulunduğu bir sağlık kuruluşunda çalışmıyorsanız antibakteriyel sabun ya da el dezenfektanı kullanmanıza gerek yok. Su ve sabun yeterli.”

Antibiyotik obez yapar

Kitapta, “Antibiyotikler var olan mikrobiyomu baskılayarak, bakteri zenginliğini azaltır. Antibiyotik aldığınızda kötü bakteriyi yok etmeye çalışırken çok fazla iyi bakteriyi de ortadan kaldırırsınız. Bebeğin ilk altı ay aldığı antibiyotiğin onu obez yapması muhtemel” ifadeleri yer alıyor.