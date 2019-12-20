Mili Piyango düz seri, karışık seri ve çapraz seri bilet nedir? Milli Piyango'da serilerin anlamları...

Milli Piyango biletleri satılmaya devam ediyor. Yılbaşı özel çekilişi için özellikle tam ve yarım biletlere ilgi var. Peki, Milli Piyango seri bilet nasıl oluyor? Milli Piyango'da düz seri bilet nedir? Karışık seri bilet nedir? Çapraz seri bilet nedir? İşte seri biletlerin anlamları.

MİLLİ PİYANGO DÜZ SERİ BİLET NEDİR?

Birbirini sıralı olarak izleyen ve son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on ve yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.

MİLLİ PİYANGO KARIŞIK SERİ BİLET NEDİR?

Birbirini sıralı olarak izlememekle birlikte son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on veya yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.

MİLLİ PİYANGO ÇAPRAZ SERİ BİLET NEDİR?

Milli Piyango biletlerin onluk veya yüzlük serilerin düzenlenmesi sırasında ilk ve son rakamlarının 0'dan 9'a kadar sıralanmış biçimidir.