‘Millet İttifakı rasyonel iş birliği’

Akşener, dün katıldığı TV programında, Millet İttifakı’nı yönelik yaptığı açıklamada “24 Haziran’da bizimkisi seçim iş birliğiydi. Cumhur İttifakı ise kimyasal bir reaksiyonla birbirine bağlı, gerçeklikten uzak, tek bir partiymiş gibi koalisyon ittifakı” ifadesini kullandı.



Akşener, Kılıçdaroğlu’nun, “Millet İttifakı’nın bozulması için istihbarat devreye sokuldu” açıklamasına, “Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşmem olmadı. Hangi bilgiler ışığında bunu söylüyor bilmiyorum. Millet İttifakı’nın bozulup bozulmayacağı konusunda Cumhur İttifakı’nın fantezilerine uygun sorularla karşılaştığımızı görüyorum. Bir panik ve hazımsızlık var” karşılığını verdi.



İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu “Millet İttifakı bozulmuyor” açıklaması yaparken, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da, “CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu ittifakın ruhuna zarar verecek herhangi bir emare görmüyoruz. Millet İttifakı’nın bozulursa bu, kimin işine yarar; bunu düşünmek lazım” diye konuştu.