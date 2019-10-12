Milletimiz tek vücut sapasağlam ayakta

Bu coğrafyada 1000 yıldır olduğu gibi binlerce yıl daha bu ülke ve bu millet sapasağlam güçlü bir şekilde ayakta duracak” dedi.



Kesinlikle taviz yok



Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine YPG/PKK’lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda şehit olan vergi dairesi gelir uzman yardımcısı Cihan Güneş’in cenaze törenine katılan Bakan Albayrak, şu açıklamayı yaptı:



“Tüm terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. Dünyada en çok kayıp veren ülkelerden biri olarak, en çok bedel ödeyen ülkelerin başında geliyoruz. Türkiye kesinlikle ve kesinlikle taviz vermeyecek.



Artık Türkiye birilerinin uzaklardan ayak ayak üstüne atıp ahkam kestiği bir iklimde değil.



Kaynakta kurutulacak



Türkiye kendisine yönelik tehditleri kaynağında kurutma stratejisi kapsamında çok tarihi bir operasyon süreci yürütüyor.



Bazıları modern tarihi okumaktan geçmiş tarihi pek bilmiyorlar. Son 10 yıla değil son 1000 yıla bakmak gerekiyor. Bir anne ve baba için çok büyük bir acı. Bugün terörle mücadele tarifsiz bir acıya şahitlik ettiğimiz cenazede bulunduk. Pırlanta gibi Cihan Güneş kardeşimizin yanında 4 tane de gazimiz var. Cesaretleri metanetleri dört dörtlük.



Bugün bu verilen mücadelede kimlerin sivilleri hedef alarak 9 aylık masum Muhammet bebek başta olmak üzere, sivil yerleşim bölgelerine bombalar attığını tüm dünya artık görüyor. Terör ve terörle mücadele noktasında on yıllardır bugün için belki hazırlanan bu planı Allah’ın izniyle bu millet, bu devlet ve bu ordumuz paramparça edecek. Bu planı; bu ordu, bu millet ile terör yapılanması paramparça edilecek.”





Bakan Albayrak, namazın ardından şehidin babası Süleyman Güneş ile cenaze arabasına bindi. Akçakale’de şehit olan Cihan Güneş’in cenazesi, memleketi Manisa’da toprağa verildi.