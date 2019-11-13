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13.11.2019 - 14:34 | | DHA

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı... Soruşturma başlatıldı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir okulda düzenlenen 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programının sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı... Soruşturma başlatıldı!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 81'inci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında bir okulumuzda gerçekleştirilen programın sosyal medya üzerinden kamuoyuna yansıyan görüntüleriyle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. 10 Kasım Atatürk'ü anma programını anlamından uzaklaştırarak, pedagojik açıdan kabul edilemez bir algıya sebebiyet veren söz konusu etkinlikle ilgili inceleme-soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Sosyal medyada yer alan söz konusu görüntüde, bazı öğrencilerin Atatürk posteri önünde diz çöktükleri görüldü.

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