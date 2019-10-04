Milli hava savunma sistemi: Siper

Uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi ihtiyacının tamamen yerli olarak karşılanması için başlatılan Siper Projesi’nde (HİSAR-U) çalışmalar sürüyor. 70-90 km arasında menzile sahip olacak Siper, hava soluyan bütün hedeflere karşı etkili olacak. İlk prototip çalışmasının 2022’de tamamlanması öngörülen Siper’in 2025-2026’da envantere girmesi planlanıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, ABD’nin F-35 tutumunu eleştirerek, “F-35 olmuyorsa Hürkuş’u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa ‘Siper’i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz” dedi. Akar’ın gündeme getirmesiyle gözler tekrar “Siper” olarak bilenen HİSAR-U projesine çevrildi. Türkiye hava savunma şemsiyesini S-400’lerle koruma altına almayı amaçlarken, diğer yandan uzun süredir yerli projeler geliştiriyor. Bu çerçevede ASELSAN ve ROKETSAN, Hisar Projesi kapsamında HİSAR-A ve HİSAR-O’yu geliştirdi.

Alçak irtifa hava savunma sistemi olarak geliştirilen ve 15 km menzile sahip HİSAR-A, 2019 Mart’ta ilk defa dik olarak yapılan test atışında, yüksek hızlı hedef uçağa karşı yüzde 100 başarı sağladı. Orta irtifa olarak geliştirilen HİSAR-O ise 25 km menzile sahip. HİSAR-A’nın (alçak irtifa) 2021’de, HİSAR-O’nun (orta irtifa) 2022’de Silahlı Kuvvetlere teslim edilmesi planlanıyor.

Tamamen yerli

Uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi ihtiyacının tamamen yerli olarak karşılanması için başlatılan Yüksek İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-U projesinin ismi ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “Siper” olarak nitelendirildi.

Siper Projesi’nde, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN-ROKETSAN-TÜBİTAK SAGE İş Ortaklığı arasında sözleşme imzalandı ve proje uygulama takvimi başladı. Ayrıca bu ihtiyacın ortak üretim modeliyle karşılanmasına yönelik olarak ASELSAN-ROKETSAN-EUROSAM İş Ortaklığı arasında da sözleşme imzalandı.

90 km menzile sahip

Dönemin Savunma Bakanı Nurettin Canikli, HİSAR-U’nun 70-90 km arasında menzile sahip olacağını açıklamıştı. Sistemin hava soluyan bütün hedeflere karşı etkili olacağı, ancak balistik füzelere karşı etkili olmayacağı dile getirilmişti. Sistemin füzeleri ROKETSAN tarafından geliştiriliyor.

HİSAR-U’nun geliştirilmesinin ardından, daha uzun menzilli füze sistemi için çalışmalar devam edecek. İlk prototip çalışmasının 2022’de tamamlanması öngörülen Siper’in, 2025-2026 yıllarında envantere girmesi planlanıyor.

HİSAR-U, HİSAR-A ile HİSAR-O sistemlerinde de olduğu gibi dikey atış yeteneğine, dikey atış esnasında azami etkinlik sağlayan çift darbeli motora ve Aktif Radar Arayıcı (RF) ile Görüntüleyici Kızılötesi Arayıcı (IIR) başlığa sahip olacak. Sistemin, dikey atım yeteneği sayesinde kara platformlarına ek olarak deniz platformlarında da kullanılabileceği değerlendiriliyor.