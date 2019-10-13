Milli Mücadele’nin yerel kahramanları aranıyor

Yağcı, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında bu çalışmayı başlatan Milli Mücadele yıllarında Bilecik’te kurulan Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’nin de 100. yılını kutladıklarını dile getirdi.

‘Arayanınız, soranınız var’

Yağcı, yaptıkları çalışmaları, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih bölümü öğretim üyeleri ile birlikte sürdürdüklerini, Erzurum ve Sivas Kongresi’nde delege, Anadolu şehirlerinde Müdafa-i Hukuk cemiyetlerinin kuruluşunda öncü rolü üstlenen isimlere ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Yağcı, şu bilgiyi verdi:

“Milli Mücadele’nin cumhuriyete taşınmasında önemli roller üstlenmelerine karşın tarihin tozlu sayfalarına sıkışıp kalan, ihmal edilen, mezarları kaybolmuş, isimleri teleffuz edilemez olmuş yerel kahramanlarımızı gün yüzüne çıkarmak için bu çalışmaları başlattık. Onlara, ‘arayanınız da var, soranınız da var’ diye sesleniyoruz.”

Yağcı, Erzurum ve Sivas kongrelerine katılan üyelerin mezarlarının durumunu tespit çalışmalarının tamamlandığını, kayıp mezarlarla ilğili olarak yerel yönetimlerle çalışmaların sürdüğünü de söyledi. 23 Nisan 1920’de 1. Meclis’te yer alan milletvekillerinin mezarlarının durumu ile ilgili çalışmaların da TBMM’nin açılışının 100. yıl kutlamaları öncesi tamamlanmış olacağını belirten Yağcı, daha sonra gazetecilerle Meclis’e getirilen kalıp para basma örsüyle Milli Mücadele’nin 100. yılı anısına hatıra para bastırdı.