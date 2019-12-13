Milli Piyango 2020 Yılbaşı Özel Çekilişi sonrası nereden bilet sorgulama yapabilirsiniz? Milliyet'in Milli Piyango sorgulama sayfası yayında...

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için bilet satışları devam ediyor. Her ayın 9, 19, 29'unda çekiliş düzenleyen Milli Piyango İdaresi, yer yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşında özel bir çekiliş gerçekleştirecek. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet sorgulama nasıl yapılacak?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

31 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Milli Piyango çekilişinin sonuçları Milliyet.com.tr'den takip edebileceksiniz. 2020 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sıralı tam liste ve bilet sorgulama ekranı ile biletinize ne isabet etti öğrenmek çok kolay. 31 Aralık 2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişinin yapılmasının ardından bilet sorgulama ekranı aktif hale gelecek.

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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

MİLL PİYANGO YILBAŞI TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET FİYATLARI 2020

Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılacak.

MİLLİ PİYANGODA ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN BİLETE NE OLUR?

Milli Piyango biletlerinde ikramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydedilir. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

Hemen-Kazan oyununda ikramiyelerin ödenebileceği son tarih biletlerde belirtilir. Bu süreden sonra ibraz edilen biletlere ikramiye ödenmez. İkramiyelerin ödenebileceği son tarih, biletlerin satışına başlandığı ayın son gününden itibaren bir yıldan az olamaz.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.