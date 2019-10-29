Milli Piyango 29 Ekim 2019 çekilişi saat kaçta yapılacak?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 29 Ekim Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı. Her ayın 9, 19, 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango bu akşam 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel yapılacak. Peki, çekiliş saat kaçta?

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

29 Ekim 2019 akşamı gerçekleşecek olan Milli Piyango oyununun büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18.00'den itibaren 'mpi.gov.tr'den canlı olarak izlenebilecek.

Sıralı liste belli olduğunda haberimizde görüntüleyebileceksiniz.