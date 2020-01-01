Milli Piyango 31 Aralık kazandıran numaralar sıralı tam liste 🥇🥇 80 milyon TL büyük ikramiye çekiliş sonuçları



Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca yurttaşımızın zengin olma hayaliyle şansını denediği Milli Piyango çekiliş sonuçları ile ilgili arayışlar hız kazandı. Vatandaşlar son dakika yılbaşı özel çekilişi için merak edilenleri bir araya getirdik. İşte 31 Aralık 2019 Yılbaşı çekilişi sonuçları sorgulama ekranı...





Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi için heyecan dorukta. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşın şansın denediği 31 Aralık 2019 Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki 2019 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi canlı çekiliş saat kaçta yapılacak ve sonuçlar ne zaman belli olacak?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık 2019 Salı günü yapılacak olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 15.00'te çekilmeye başlanacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise 20.00 - 21.00 saatleri arasında olacak.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

2020 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları, tam bilet: 80 TL , yarım bilet: 40 TL, çeyrek bilet: 20 TL'den satılıyor.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA NASIL YAPILACAK?

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları Milliyet.com.tr sorgulama sayfasından yapılacak. Milli Piyango yılbaşı sayfasına bilet numaranızı girerek kolaylıkla sorgulama yapabileceksiniz. Biletinize isabet eden ikramiye ekranda görülecek. Aynı zamanda 2020 Milli Piyango sonuçları sıralı liste de sorgulama sayfasında olacak.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE ÖDEMELERİ NEREDEN ALINACAK?

Milli Piyango sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ikramiye kazanan vatandaşlar kazandıkları ikramiyeyi nereden tahsil edebileceğini araştırmaya başladı.

Milli Piyango ikramiyelerinin tahsil birimleri, ikramiyenin büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor. Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

Millî Piyango İdaresi

Millî Piyango İdaresi, 5 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı kanunla kurulmuştur. 6 Haziran 1988 tarih ve 19834 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 320 sayılı kanun hükmünde kararname ile 3670 sayılı kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılarak, İdare'nin görev ve yetkileri, yeniden tanımlanarak genişletilmiştir.

Bu tarihten önce, 710 sayılı kanun gereği 9 Ocak 1926 tarihinden itibaren Türk Hava gücüne katkı sağlamak amacıyla, "Tayyare Piyangosu" adı altında, Türk Tayyare Cemiyeti tarafından çekilişler düzenlenmekteydi.

320 sayılı kanun hükmünde kararname ile belirlenen Piyango İdaresi'nin görevleri:

Piyango biletlerini basmak,

Piyango, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara, Süper Loto ve Hemen-Kazan oyunlarının planlarını hazırlamak,

Bu oyunları uygulamak ve ikramiyelerini dağıtmaktır.

Ayrıca bu kanunla her türlü eşya piyangosu şans oyunları ve müşterek bahis benzeri oyunları düzenleme yetkisi ile denetimi Piyango İdaresi'nin görevidir. Piyango İdaresi buna ilaveten uluslararası kuruluşlarda Türkiye'yi temsil etmek ve bunlarla ortaklıklara girip iş birliği yapma yetkisine sahiptir.

Kısaca her türlü şans oyunu düzenleme ve denetleme ile bu konuda Türkiye'yi temsil edip, ortaklıklara girip iş birliği yapma yetkisine sahiptir.

İdare Gelirlerinin Dağıtımı

Çeşitli yasalarla yapılan düzenlemelere göre İdare'nin gelirleri şuralara dağıtılmaktadır:

Gayrisafi hasılatın % 10'u Tanıtma Fonu,

Aylık hasılatın % 1'i Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu,

Kârın % 5'i Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu,

Kârın % 95'i Savunma Sanayii Destekleme Fonu.

Millî Piyango

Millî Piyango, Türkiye'de Millî Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Türkiye'de piyango çekilişleri, her ayın 9, 19 ve 29'uncu günleri yapılır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir, örneğin her yıl 31 Aralık gecesi yılbaşı özel çekilişi yapılır.

24 Şubat 2017 yılında yayımlanan kararname ile devlete ait bütün hisselerinin Türkiye Varlık Fonuna devredilmesi kararlaştırılmıştır.