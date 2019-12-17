Milli Piyango bilet sorgulama | Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi bilet sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım sürerken bilet bayilerinin önünde uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor. Büyük ikramiye hayali kuran vatandaşlar yılbaşında milyonluk ikramiyeyi kazanmak için Milli Piyango bileti satın alıyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar? Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulaması nasıl yapılır?

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

31 Aralık 2019'da yapılacak Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tutarı 80 Milyon TL. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bu yıl toplamda 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI - TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET FİYATI NE KADAR?

Tam bilet 80 TL

Yarım bilet 40 TL

Çeyrek bilet 20 TL

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI MİLLİYET.COM.TR'DE OLACAK - BİLET SORGULAMA NASIL YAPILACAK?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık 2019 akşamı gerçekleşecek. Milli Piyango'da şanslı bilet numaraları ve sıralı liste Milliyet.com.tr Milli Piyango yılbaşı özel sayfasından takip edilebilecek. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandığında bilet sorgulama sayfası aktif hale gelecek. Bilet numaranızı giriş yaparak biletinize isabet eden tutarı görebileceksiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BU SAYFADA OLACAK