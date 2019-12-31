Milli Piyango çekilişi sonuçları için nefesler tutuldu! Milli Piyango büyük ikramiye ve amorti çekilişi saat kaçta? Bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları Milliyet.com.tr'den takip edilecek. Bu yıl 80 milyon TL olan Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi için heyecan dorukta. Büyük ikramiye hangi bilete isabet edecek merak konusu. Geçen yıl tam bilete isabet eden ikramiye bu yıl vatandaşları tam ve yarım biletlere yönlendirdi. Peki, Milil Piyango sorgulaması nasıl yapılacak?

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE VE AMORTİ ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bugün 15.00'te başlayacak. Noter huzurunda yapılacak Milli Piyango çekilişi basına açık olacak. Milli Piyango büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise saat 20.00 - 21.00 arasında yapılacak. Milli Piyango çekiliş sonuçları Milliyet.com.tr yılbaşı özel sayfasında olacak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK? BİLET SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango sonuçları Milliyet.com.tr'den takip edilecek. Bu yıl 15.00'te başlayıp, 20.00-21.00 saatleri arasında çekilecek olan büyük ikramiye ve amorti çekilişinin yapılmasının ardından sonuçları Milliyet.com.tr'den sorgulanabilecek. Bilet sorgulaması yapabilmek için bilet sorgulama ekranına bilet numaranızı yazıp 'sorgula' butonuna basmanız yeterli olacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI

TAM BİLET NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi tam biletleri 80 TL'ye satılıyor.

YARIM BİLET NE KADAR?

Yılbaşı özel çekilişi yarım bilet fiyatı 40 TL.

ÇEYREK BİLET FİYATI NE KADAR

Bu sene Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek bilet fiyatı 20 TL.

MİLLİ PİYANGO BİLETİNE ÇIKAN İKRAMİYE NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.