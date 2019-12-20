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20.12.2019 - 14:32 |

Milli Piyango bileti alırken dikkat edilmesi gerekenler - Biletim sahte mi gerçek mi nasıl anlarım?

Milli Piyango Yılbaşı Özel biletleri hızla tükeniyor. Büyük ikramiyeyi tutturmak için bazen 3 bilet birden alınıyor. Fakat zaman zaman kafa kurcalayan konulardan biri "Ya aldığımız bilet sahteyse" oluyor. Peki, Milli Piyango bileti alırken dikkat edilmesi gerekenler neler?

Milli Piyango bileti alırken dikkat edilmesi gerekenler - Biletim sahte mi gerçek mi nasıl anlarım?

 

Milli Piyango biletinin en çok satıldığı ay hiç şüphesiz ki aralık ayı... Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeler hayalleri süslüyor. Vatandaş milyonlarca bilet alıyor. Bazen seyyar satıcıdanalınan biletler kafa karışıklığı yaratırken içlerine kurt düşenler "Biletim sahte mi, gerçek mi nasıl anlarım?" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

BİLET ALIRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

Milli Piyango biletlerinin kağıt dokusunda fligran bulunuyor ve gün ışığına tutulduğunda görülüyor. Kağıdın her tarafına homojen olarak dağılmış ve sadece mor ışık (ultraviyole) altında görülebilen, uzunluğu en az 3 milimetre olan, parlayan ve kesin çizgiler şeklinde mavi ve sarı renkli görünmez elyaf da yer alıyor.

Kompozisyon bölümünün üst ve alt bölümünde bulunan mini ''Milli Piyango'' yazısı, renkli fotokopi çekildiğinde dağılma özelliğine sahip. Biletin tarih ve bedelinin yazıldığı bölümdeki ince çizgiler fotokopi çekildiğinde dağılıyor ve netliğini kaybediyor. 

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