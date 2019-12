Milli Piyango biletinizi hemen sorgulayabilirsiniz! - 2020 Yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango sorgulama

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye ve amorti çekilişleri 20:00-21:00 saatleri arasında Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden gerçekleştirildi. Milli Piyango çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler yılbaşı bileti satın alan vatandaşların aldıkları bileti nasıl sorgulayacaklarına! Milli Piyango tarafından yılbaşı özel çekiliş sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar milliyet.com.tr adresi üzerinde yer alan Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı üzerinden biletlerini sorgulayabilecek.

Milli Piyango yılbaşı biletine ne kadar ikramiye çıktığını merak eden vatandaşlar bir an önce satın aldıkları biletleri sorgulayarak ne kadar ikramiye kazandıklarını öğrenmek istiyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraları Milli Piyango sorgulama sayfası üzerinden görüntüleyebilir aynı zamanda biletinizin üzerinde yer alan rakamları sorgulama ekranına ekleyerek de sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Milli Piyango resmi sitesi üzerinden sonuçların açıklandığı andan itibaren sorgulama yapılması pek mümkün olamayabiliyor. Milli Piyango sitesi üzerinden yaşanan yoğunluk nedeniyle sorgu sayfasına erişim sağlamak pek mümkün olmuyor. Milli Piyango çekiliş sonuçlarını an be an Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden alınan veriler ile Milliyet.com.tr Milli Piyango sorgulama sayfası üzerinden sorgulayabilir biletinize ne kadar ikramiye tuttuğunu veya amorti rakamlarının hangileri olduğunu görebilirsiniz