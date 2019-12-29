Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar? Milli Piyango çekilişi ne zaman saat kaçta? 2020 bilet fiyatları...

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kaldı. Milli Piyango yılbaşı bileti almamış olan vatandaşlar, biletin ne kadara satıldığını merak ediyor. Milli Piyango yılbaşı çeyrek bilet fiyatı, yarım bilet fiyatı ve tam bilet fiyatı ne kadar? İşte 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine katılmak isteyenlerin bilet fiyatı hakkında bilmesi gerekenler...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞ BİLET FİYATLARI

MİLLİ PİYANGO ÇEYREK BİLET FİYATI NE KADAR?

31 Aralık Milli Pİyango çeyrek bilet fiyatı 20 TL.

MİLLİ PİYANGO YARIM BİLET FİYATI NE KADAR?

31 Aralık Milli Piyango yarım bilet fiyatı 40 TL.

MİLLİ PİYANGO TAM BİLET FİYATI NE KADAR?

31 Aralık Milli Piyango tam bilet fiyatı 80 TL.