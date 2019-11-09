09.11.2019 - 14:16 |
Milli Piyango çekiliş saati 9 Kasım 2019
Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılacak? Her ayın 9, 19, 29'unda çekilişi gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Şanslı numaralar hangi bilete isabet edecek merak konusu. İşte 9 Kasım 2019 Milli Piyango çekiliş saati...
Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9, 19, 29'unda gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişi için heyecan dorukta. Bu akşam gerçekleşecek çekilişe saatler kaldı.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
9 Kasım 2019 Milli Piyango oyununun büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18.00'den itibaren canlı olarak izlenebilecek. Milli Piyango çekilişi "www.mpi.gov.tr" adresinden izlenecek.
THY'den 10 Kasım paylaşımı! 'Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel mavi göremedik'Türk Hava Yolları'nın (THY), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayınlanan videosunda, 'Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel mavi göremedik' mesajı verildi. THY'nin sosyal medya hesabı üzerinden 10 Kasım'a özel bir video paylaşıldı. 38 saniyelik videoda bulutların üzerinde 'Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel bir mavi göremedik mesajı verilerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz" denildi.