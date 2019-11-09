Milli Piyango çekiliş saati 9 Kasım 2019

Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9, 19, 29'unda gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişi için heyecan dorukta. Bu akşam gerçekleşecek çekilişe saatler kaldı.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

9 Kasım 2019 Milli Piyango oyununun büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18.00'den itibaren canlı olarak izlenebilecek. Milli Piyango çekilişi "www.mpi.gov.tr" adresinden izlenecek.