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10.08.2019 - 09:36

Milli Piyango çekiliş sonuçları! (9 Ağustos 2019)

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişi dün akşam canlı yayınla tamamlandı ve kazandıran numaralar belli oldu. Peki Milli Piyango çekiliş sonuçları nereden öğrenilir?

Milli Piyango çekiliş sonuçları! (9 Ağustos 2019)

Her ayın 9, 19 ve 29. günleri yapılan Milli Piyango çekilişi için heyecan sona erdi. Ağustos ayının ilk Milli Piyango çekilişi dün akşam gerçekleşti. Milli Piyango oynayanlar bilet sonuçlarını, Milli Piyango İdaresi resmi internet sayfasından öğrenebiliyor. Milli Piyango oyununu seçtiğinizde önünüze çekiliş tarihi ve bliet numaralarınızı isteyen bir ekran çıkıyor, bu ekrana gerekli bilgileri girdikten sonra Milli Pİyango biletinizin ne kazandığını görüyorsunuz.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango çekiliş sonuçları (9 Ağustos 2019)

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