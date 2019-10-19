19.10.2019 - 17:55 |
Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu mu? 19 Ekim MPİ bilet sorgulama ekranı
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango çeliş sonuçları için heyecan dorukta. Her ayın 9, 19 ve 29. günleri yapılan Milli piyango çekilişinin sonuçları belli oldu mu? İşte 19 Ekim 2019 Milli Piyango çekiliş sonuçlarını sorgulama ekranı...
Ekim ayının ikinci Milli Piyango çekilişi bugün gerçekleştirlecek. Milli Piyango çekilişine katılan vatandaşlar, 19 Ekim Milli Piyango çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Milli Piyango çekiliş sonuçları, MPİ resmi internet sitesi üzerinden Milli Piyango sorgulama ekranından bilet numaralarınızı girerek, sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz.