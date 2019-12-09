Milli Piyango çekilişi bugün yapılacak mı? 9 Aralık 2019 Milli Piyango çekilişi var mı?

Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9, 19, 29'unda Milli Piyango çekilişi gerçekleşiyor. Amorti ve büyük ikramiye çekilişinin canlı olarak yapıldığı Milli Piyango'da bu akşam çekiliş var mı?

9 ARALIK MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ YAPILACAK MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Milli Piyango çekilişi bu akşam gerçekleşmeyecek. Yılbaşında yapılacak Milli Piyango çekilişi nedeniyle Aralık ayında ayırca Milli Piyango çekilişi yapılmamaktadır.