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09.12.2019 - 15:36 |

Milli Piyango çekilişi bugün yapılacak mı? 9 Aralık 2019 Milli Piyango çekilişi var mı?

Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılacak? Her ayın 9, 19, 29'unda çekilişi gerçekleştirilen Milli Piyango'nun bu akşamki çekilişi yapılacak mı merak konusu.

Milli Piyango çekilişi bugün yapılacak mı? 9 Aralık 2019 Milli Piyango çekilişi var mı?

Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9, 19, 29'unda Milli Piyango çekilişi gerçekleşiyor. Amorti ve büyük ikramiye çekilişinin canlı olarak yapıldığı Milli Piyango'da bu akşam çekiliş var mı?

9 ARALIK MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ YAPILACAK MI?

 

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Milli Piyango çekilişi bu akşam gerçekleşmeyecek. Yılbaşında yapılacak Milli Piyango çekilişi nedeniyle Aralık ayında ayırca Milli Piyango çekilişi yapılmamaktadır. 

Kaybolan dağcıları arama çalışmalarında drone desteğiUludağ'da, 1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 8'inci günde de sürüyor.
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