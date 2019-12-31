Milli Piyango çekilişi hangi kanalda? Canlı mı yayınlanacak?

2020 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için heyecan tavan yapmış durumda... 80 milyonluk büyük ikramiye hayalleri süslerken teselli ikramiyeler için çekilişler başladı. Bazı vatandaşlarımız bu çekilişi canlı izlemek istiyor. Büyük çekilişe saatler kala şimdi en çok sorulan sorulardan bazıları ise şöyle: Milli Piyango çekiliş hangi kanalda? Canlı mı yayınlanacak?

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?

Milli Piyango Yılbaşı Özel teselli ikramiyelerin çekilişi saat 15.00'te başladı. Çekiliş canlı yayınlanmazken saat 20.00 - 21.00 saatlerinde haber kanalları canlı yayına geçecek. CNN TÜRK de çekilişi canlı verecek.

Milli Piyango İdaresi sorgulama sayfasını aktif ettiğinde bilet sorgulamaları aynı zamanda http://www.milliyet.com.tr/milli-piyango-sonuclari adresinden yapılabilecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar açılan sayfalarda almış oldukları biletin numaralarını "Bilet Numaranızı Girin" kısmına yazıp, tarih seçip "Bilet Sorgula" butonuna tıkladıkları anda sonuçları öğrenebilecekler. Öte yandan sıralı tam listeyi görmek isteyenler ise "Tüm Sonuçları Listele" kısmını tıklayabilirler.

Milli Piyango'nun resmi mobil uygulaması olmadığı için aynı işlemler telefondan da yapılabiliyor.