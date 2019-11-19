Milli Piyango çekilişi saat kaçta? 19 Kasım Milli Piyango sonuçları ne zaman belli olacak?

Milli Piyango çekilişine katılan vatandaşlar, çekiliş hakkında bilgi almak için arayışa koyuldu. Her ayın belirlenen üç günü yapılan Milli Piyango çekilişinin bu ay ikinci çekilişi bugün. 19 Kasım Milli Piyango oynayanlar çekilişin saat kaçta başlayacağını merak ediyor. İşte Milli Piyango çekilişi hakkında bilinmesi gerekenler...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango Çekilişi bugün saat 15:00'te başlayacak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango çekiliş sonuçları, MPİ resmi interne sayfası üzerinden öğreniliyor. Milli Pİyango çekilişi görseline tıklayın ve bilet numaralarınızı yazın ardından milli piyango çekiliş sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ