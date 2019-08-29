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29.08.2019 - 08:42

Milli Piyango çekilişi saat kaçta? 29 Ağustos Milli Piyango çekilişi

Milli Piyango çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Milli Piyango çekilişi basılı biletlerin satın alınması veya makine üzerinden verilen rakamlar ile oynanıyor. Peki Milli Piyango çekilişi bu akşam saat kaçta?

Milli Piyango çekilişi saat kaçta? 29 Ağustos Milli Piyango çekilişi

Milli Piyango çekilişi için geri sayım sürüyor. Her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Milli Piyango çekilişinde Ağustos ayının son çekilişi gerçekleştirilecek.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango çekilişi bugün 15:00'de başlayacak. İki büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise 18:00'de başlayacak. Milli Piyango çekilişi canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.

İstanbul'da çarşaflı saldırıKağıthane’de sokakta oturarak çekirdek yiyen gruba, çarşaflı olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, şüpheli ise elindeki silahla kayıplara karıştı.
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