09.12.2019 - 15:36 |
Milli Piyango çekilişi saat kaçta? 9 Aralık 2019 MPİ çekiliş sonuçları
Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılacak? Her ayın 9, 19, 29'unda çekilişi gerçekleştirilen Milli Piyango'nun bu akşamki çekilişi için artık saatler kaldı. 9 Aralık 2019 Milli Piyango çekiliş saati.
Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9, 19, 29'unda gerçekleştirilen Milli Piyango'nun bu akşamki çekilişi için heyecan dorukta. Peki çekiliş saat kaçta yapılacak?
9 ARALIK MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Milli Piyango İdaresi tarafından canlı olarak yayınlanacak Milli Piyango çekilişinin büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18.00'den itibaren izlenebilecek. Milli Piyango sonuçları ve sıralı liste belli olduğunda haberimizde yer alacak.
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Ceren'in katili Özgür Arduç cinayetten 4 saat önce...Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç'un (35), cinayetten 4 saat önce, zıpkın çalmak için girdiği av bayiindeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ellerini montun cebine koyarak av ürünlerini yakından inceleyip, fiyatları hakkında bilgi alan katil zanlısının, dikkat çekmemek için gülümsediği, fırsatını bulamayıp, zıpkını çalamaması üzerine ise av bayiinden çıktığı görülüyor.