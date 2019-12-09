Milli Piyango çekilişi saat kaçta? 9 Aralık 2019 MPİ çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9, 19, 29'unda gerçekleştirilen Milli Piyango'nun bu akşamki çekilişi için heyecan dorukta. Peki çekiliş saat kaçta yapılacak?

9 ARALIK MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi tarafından canlı olarak yayınlanacak Milli Piyango çekilişinin büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18.00'den itibaren izlenebilecek. Milli Piyango sonuçları ve sıralı liste belli olduğunda haberimizde yer alacak.

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