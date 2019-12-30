Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlayacak? 2020 MPİ Yılbaşı Özel Çekilişi saati...

31 Aralık 2019 günü yapılacak olan Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi için heyecan başladı. Milli Piyango bileti alan vatandaşların merak ettiği Yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak? Milli Piyango çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sabırsızlıkla beklenilen Milli Piyango çekilişinin başlayacağı sata belirlendi. Millii Piyango çekilişi halka açık yapılacak. Peki Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlayacak? Milli Piyango çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştireceği 2020 Milli Piyango çekiliş saati belirlendi. Toplam 436 milyon 540 bin TL'nin dağıtılacağı Milli Piyango 2020 çekilişi saat kaçta başlayacak?

Milli Pİyango 2020 Yılbaşı özel çekilişi saat 15.00’da başlayacak. 80 milyon lira tutarındaki büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişlerinin ise 20.00-21.00 saatleri arasında yapılacak.