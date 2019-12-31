Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlayacak? 31 Aralık Yılbaşı özel çekiliş sonuçları 2020 ne zaman açıklanır?

Tüm dünyada Yılbaşı heyecanı yaşanıyor. Yılbaşı kutlamaları bu akşam yapılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık gününü yeni yıla bağlayan gecede yeni yılı coşkuyla karşılayacağız. Aynı zamanda 31 Aralık gününde yapılan Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı. Bu yıl büyük ikramiye 80 Milyon TL. Milli Piyango bileti alarak bugün yapılacak olan çekilişi heyecanla bekleyenler, Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlayacak arayışında bulunuyor. Milli Pİyango çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır? Milli Piyango İdaresi, Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Peki Milli Pİyango çekilişi saat kaçta? Toplam 436 milyon 540 bin TL'nin dağıtılacağı Milli Piyango 2020 çekiliş sonuçları 2020 ne zaman açıklanır?

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Pİyango 2020 Yılbaşı özel çekilişi saat 15.00’da başlayacak.

80 MİLYON TL NUMARALARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

80 milyon lira tutarındaki büyük ikramiye çekilişi 20.00-21.00 saatleri arasında yapılacak.

8 MİLYON TL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

8 milyon lira çekilişi 20:00-21:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

AMORTİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2 adet amorti numaralarının çekilişlerinin de 20.00-21.00 saatleri arasında yapılacağı bildirildi.