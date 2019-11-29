29.11.2019 - 11:21 |
Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılacak? 29 Kasım 2019
Milli Piyango çekilişi için artık saatler kaldı. Her ayın 9, 19, 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango çekilişi bu akşam yapılacak. Peki, amorti ve büyük ikramiye ne zaman belli olacak? İşte 29 Kasım 2019 Milli Piyango çekiliş saati...
Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9, 19, 29'unda çekilişi yapılan Milli Piyango bu akşam çekiliyor. Büyük ikramiye hangi bilete isabet edecek merak konusu.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? 29 KASIM 2019
Milli Piyango çekilişi resmi internet sitesinde canlı olarak yayınlanacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişleri 18.00'den sonra izlenebilecek.
Milli Piyango sonuçları belli olduğunda sıralı liste haberimizde olacak.
Balon balığının "ilaç için" ihraç edileceği haberi balıkçıları sevindirdiAkdeniz ve Ege sularında son yıllarda sıkça görülmeye başlanan ve balık türlerinin azalmasına yol açan balon balıklarının ilaç yapımı için ihraç edilmesine ilişkin çalışma yürütüldüğünün açıklanması balıkçıları heyecanlandırdı.