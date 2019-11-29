Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılacak? 29 Kasım 2019

Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9, 19, 29'unda çekilişi yapılan Milli Piyango bu akşam çekiliyor. Büyük ikramiye hangi bilete isabet edecek merak konusu.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? 29 KASIM 2019

Milli Piyango çekilişi resmi internet sitesinde canlı olarak yayınlanacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişleri 18.00'den sonra izlenebilecek.

Milli Piyango sonuçları belli olduğunda sıralı liste haberimizde olacak.