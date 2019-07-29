MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMilli Piyango çekilişi saat kaçta yapılacak? 29 Temmuz 2019
29.07.2019 - 08:40

Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılacak? 29 Temmuz 2019

Milli Piyango çekilişi için heyecan dorukta. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen her ayın 9,19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişinde bugün şanslı bilet hangi ile çıkacak merak konusu. Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılacak?

Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılacak? 29 Temmuz 2019

Milli Piyango İdaresi tarafından 9,19 ve 29'unda düzenlenen Milli Piyango çekilişi bugün gerçekleşecek. Çekiliş sonuçları açıklandığında sıralı liste olarak haberimizde yer alacak. Peki, Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılacak?

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Bugün gerçekleşecek olan Milli Piyango oyununun büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18.00'den itibaren canlı olarak izlenebilecek.

SORGULAMA YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

ABD'de silahlı saldırıABD'nin California eyaletindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2 kişiyi öldürdü, cinayet sebebi şoke etti

2 kişiyi öldürdü, cinayet sebebi şoke etti

Özel harekat polislerini taşıyan servis kamyonetle çarpıştı: 5 yaralı

Özel harekat polislerini taşıyan servis kamyonetle çarpıştı: 5 yaralı

Antalya'da ele geçirildi! Tam 14 ton...

Antalya'da ele geçirildi! Tam 14 ton...

Samsun'da feci ölüm! 11'inci kattan düştü

Samsun'da feci ölüm! 11'inci kattan düştü

Sıradaki Haber