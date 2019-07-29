29.07.2019 - 08:40
Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılacak? 29 Temmuz 2019
Milli Piyango çekilişi için heyecan dorukta. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen her ayın 9,19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişinde bugün şanslı bilet hangi ile çıkacak merak konusu. Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılacak?
Milli Piyango İdaresi tarafından 9,19 ve 29'unda düzenlenen Milli Piyango çekilişi bugün gerçekleşecek. Çekiliş sonuçları açıklandığında sıralı liste olarak haberimizde yer alacak. Peki, Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılacak?
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Bugün gerçekleşecek olan Milli Piyango oyununun büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18.00'den itibaren canlı olarak izlenebilecek.
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