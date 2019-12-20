Milli Piyango hamiline ait olma nedir? Milli Piyango bileti kıymetli evrak mıdır?

Milli Piyango Özel İdaresi her yıl olduğu gibi bu yılda yılbaşı özel ikramiye çekilişi yapacak. Yışlbaşı özel ikramiye tutarı geçtiğimiz yıl 70 milyon TL olarak açıklanmış bu yıl ise 80 milyon TL olarak duyurulmuştu. Milli Piyango yılbaşı ikramiye tutarının 80 milyon TL olarak açıklanmasının ardından bilet alan vatandaşlar Milli Piyango hamiline olma ihtimali nedir ve Milli Piyango bileti kıymetli evrak mıdır sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte o soruların yanıtları...

Milli Piyango hamiline ait olma nedir?

Milli Piyango hamiline ait olma demek bileti satın alan kişinin siz olduğunuzu Milli Piyango özel idaresine ispat etmek anlamı taşıyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin size çıkması halinde elinizde yer alan bilet ile gidip ikramiyenizi alabilirsiniz

Milli Piyango bileti kıymetli evrak mıdır?

Hamiline yazılı kıymetli evrak, senedin şekil veya metninden hamili kim ise o kimsenin hak sahibi sayılacağı anlaşılan her çeşit kıymetli evraktır. Bu tür kıymetli evrakın devri için, senedin teslimi yeterlidir. Çek, ipotekli borç senedi, irat senedi, rehinli tahvilat, hisse senetleri, tahviller ve intifa senetleri, hâmiline yazılı olarak düzenlenebilen kıymetli evrak türleridir. Faiz ve temettü kuponları, kupon varakaları ve talonlar, nitelikleri gereği hâmile yazılı kıymetli evrak sayılır. Milli piyango biletleri de bu niteliktedir. Poliçe, bono, makbuz senedi ve taşıma senedi hâmiline yazılı olarak düzenlenemez.