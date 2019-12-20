Milli Piyango ortak bilet nedir? Milli Piyango bilet ortaklığı nasıl yapılır?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ortak bilet uygulamasını başlattı. Peki, bu yıl ilk kez uygulanacak olan ortak bilet uygulaması nedir, Milli Piyango bilet ortaklığı nasıl yapılır? İşte ortak bilet ile ilgili merak edilenler...

MİLLİ PİYANGO ORTAK BİLET NEDİR?

Buna ilişkin, Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 1989/11034E., 990/6200 K. ve 10.04.1990 tarihli kararlarında belirtildiği üzere "Bilet ortaklığı, Piyango bileti üzerindeki imzanın, ortaklığa delalet etmesini ifade eder."

Birbirini tanıyan insanlar ortak bilete girebileceği gibi, sanal bayiye üye ve birbirini hiç tanımayan insanlar da aynı bilete hissedar olabilecek.

Uygulamaya göre, sanal ortamda bir veya bir grup biletin, iştirakçilerin bilgi ve onayları dahilinde birden fazla aboneye "bilet ortaklığı" şeklinde satışına imkan tanındı. Böylece bir ya da bir grup bilet, üzerinde yazılı birim fiyatlarına göre hesaplanan satış tutarını geçmemek üzere aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınabiliyor.

ORTAK BİLET NASIL ALINIR?

Uygulama sanal bahis sitelerinde devreye girdi. Sanal bahis sitelerinin hazırladığı seçeneklere göre, 1, 10, 100 ya da 1000 biletlik bir paketten hisse alınabiliyor. Ortak bilet uygulamasına girmek isteyenlerin, bir sanal bayiye T.C. kimlik ve banka hesap numarasıyla üye olması gerekiyor.

ORTAK BİLETE İSABET EDEN İKRAMİYELER NASIL ÖDENECEK?

Bu şekilde satılan biletlere isabet eden ikramiyeler, sanal ortam bayisi veya idarece, söz konusu biletleri satın alan abonelerin banka hesaplarına, satın alma bedeli içindeki payları nispetinde ödenecek.

MİLLİ PİYANGO BİLET ORTAKLIĞI NASIL YAPILIR?

"Bir iş yerindeki çalışanlar 10, 20 ya da daha fazla kişi bir araya gelip ortak bilet alabilecek. Bunun için de eski usul biletin arkasını imzalamak yerine, sanal bayiden artık ortak bilet alınabilecek. Böylece, 20 kişi ortak 10 bilet alırsa daha az bilet ücreti ödeyerek, ikramiye kazanma şansı yükselmiş olacak. Çeyrek biletin 20 lira olduğu ortamda, bir kişi 10 ya da 5 liraya dahi ikramiye kazanma şansı elde edecek. Bu uygulama, şans oranını yükseltmek isteyenlere yönelik olacak."