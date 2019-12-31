Milli Piyango sitesi açılmıyor, sonuçları Milliyet'in Milli Piyango Yılbaşı 2020 sonuçları sayfasından öğrenebilirsiniz!

Milli Piyango 2020 yılbaşı sonuçları açıklandı. Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye tutarı olan 80 milyon TL'nin yanı sıra 8 milyon, 1 milyon, 100 bin, 10 bin, 5 bin ve 1 TL gibi birçok ikramiye dağıtılacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde satın aldıkları biletlere ne kadarlık bir ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango sorgulama ekranı üzerinden biletlerine isabet eden ikramiye tutarını araştırmayı sürdürüyor. Milli Piyango ikramiye tutarları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden ve milliyet.com.tr Milli Piyango sorgulama sayfası üzerinden gerçekleştirilebilecek. Verilecek olan ikramiyenin büyüklüğü bilet alan milyonlarca vatandaş tarafından sonuçların açıklandığı andan itibaren sıkça sorgulanmaya başlanacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak olan büyük ikramiye tutarı vatandaşların hayallerini süslemeye devam ediyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde satın aldıkları bileti sorgulamak isteyen vatandaşlar sorgulama işleminin nasıl yapıldığını merak ediyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NASIL SORGULANIR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde biletine ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango sorgulama sayfası üzerinden bu işlemi gerçekleştirebilecekleri gibi milliyet.com.tr Milli Piyango 2020 bilet sorgulama sayfası üzerinden de bu işlemi gerçekleştirebiliyor. Milli Piyango biletinin üzerinde yer alan numaraları sorgulama sayfasına yazarak bu işlemi kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

MİLLİ PİYANGO 80 MİLYONLUK İKRAMİYE HANGİ BİLETE ÇIKTI?

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

MİLLİ PİYANGO 8 MİLYONLUK İKRAMİYE HANGİ BİLETE ÇIKTI?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.

MİLLİ PİYANGO AMORTİ RAKAMLARI

Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.