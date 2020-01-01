Milli Piyango Sonuçları açıklandı - 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları

2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından 15.00'te başlayan Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye ve amorti rakamlarının da belli olmasıyla birlikte Milli Piyango çekilişi sona erdi. Vatandaşlar heyecanla Milli Piyango yılbaşı biletlerini sorguluyorlar. Geçen sene tam bilete isabet eden büyük ikramiye bu yıl çeyrek bilete mi, yarım bilete mi, tam bilete mi çıktı?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sona erdi ve Milli Piyango sonuçları açıklandı. 2020 Milli Piyango çekiliş sonuçları Milliyet.com.tr'de sorgulanıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişin sonuçlarına göre sıralı listeye de Milliyet.com.tr'den ulaşabiliyorsunuz. İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları sorgulama ekranı:

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI - BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ BİLETE ÇIKTI?

Son dakika amorti, 8 milyon ve 80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin numaraları belli oldu. Bugün sabahtan bu yana büyük bir heyecan vardı. Yeni yıl mesajları ile birlikte bügünün konusu elbette Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişiydi. Saat 20.30'da Milli Piyango İdaresi canlı yayına geçti. İlk olarak amorti çekilişi, daha sonra 8 milyonluk büyük ikramiye çekilişi en sonunda da nefesler tutuldu ve 80 Milyonluk büyük ikramiye çekildi.

MİLLİ PİYANGO 80 MİLYONLUK İKRAMİYE NUMARALARI

1358490

Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. 20 milyon TL İzmir, Gaziantep, Bursa İstanbul illerine çıktı.

MİLLİ PİYANGO 8 MİLYONLUK İKRAMİYE ÇEKİLDİ

9976216

MİLLİ PİYANGO AMORTİ RAKAMLARI

4 - 8

NOT: Milli Piyango (MPİ) sıralı tam liste ise yayımlanmış değil. Sıralı tam liste takriben 00.00'de belli olacak.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE TUTARLARI

Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

Çekilişte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango bilet sorgulama Milliyet.com.tr yılbaşı özel sayfasında sorgulanacak. Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle bilet sorgulaması yapamayan vatandaşlar için Milliyet.com.tr bilet sorgulama sayfası aktif olacak. Çeyrek, tam ve yarım biletinizi sorgulamak için ilgili alana bilet numaranızı yazarak 'Hızlı Bilet Sorgulama' butonuna basarak biletinize isabet eden ikramiyeyi tutarı görüntüleyebileceksiniz.

Süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılıyor. Bu tutarlar, savunma sanayisi, çocuk esirgeme hizmetleri, Türkiye'nin tanıtımı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına hazırlık için kaynak olarak kullanılıyor.

2019 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ ZAMAN AŞIMINA UĞRADI

Milli Piyango İdaresinin 2018'deki yılbaşı çekilişinin 70 milyon liralık büyük ikramiyesi, talihlinin ortaya çıkmaması üzerine zaman aşımına uğradı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce 31 Aralık 2018 akşamı gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye "7615536" numaralı tam bilete isabet etmişti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezi İstanbul-Kadıköy olarak açıklanmıştı.

Milli Piyango çekilişlerinde zaman aşımı süresi bir yıl olarak uygulanıyor. Aradan geçen bir yıla rağmen talihli ortaya çıkmadı ve ikramiye ödemesi yapılmadı. Kamuoyu bu süreçte talihliyi merak ederken, İdare de internet sitesine sayaç koyarak 70 milyon liralık biletin kalan zaman aşımı süresini gösterdi.

Bugün mesai bitimine kadar 70 milyon liralık bileti elinde tutan talihlinin İdareye başvurmaması üzerine, bir yıllık zaman aşımı süresi de dolmuş oldu.

Milli Piyango İdaresinin internet sitesinden de konu, "70 Milyon TL İkramiyeli Milli Piyango Bileti Zaman Aşımına Uğramıştır" ifadesiyle duyuruldu.

Söz konusu ikramiye tutarı, Hazineye devredilmek üzere İdareye gelir kaydedildi. Söz konusu tutar, zaman aşımı süresinin sonuna kadar bir kamu bankasında ikramiye karşılık hesabında tutuluyordu.