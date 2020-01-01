Milli Piyango sorgulama 2020 yılbaşı | Milli Piyango sonuçları, bilet sorgulama, sıralı tam liste

2019 yılı geride kaldı. 2020 Yılı için yeni umutlar edinen vatandaşlar, 2019 yılının milli piyango çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. 31 Aralık 2019 Salı günü 15:00'te başlayan ve büyük ikramiye ve amorti rakamlarının 20:00-21:00 saatleri arasında çekildiği Milli Piyango çekilişi dün sona erdi. Yeni yılın ilk gününde ise sabahın ilk ışıklarından bu yana Milli Piyango çekiliş sonuçları ve Milli Piyango bilet sorgulama aramaları yoğun ilgi gördü. Peki Büyük ikramiye çıkan bilette hangi numaralar yer alıyor? 8 Milyon TL hangi bilete çıktı? 80 Milyon TL hangi bilete çıktı? Milyonlarca vatandaşın meraklandığı bu sorular yanıt buldu. İşte 2020 Milli Piyango çekiliş sonuçları ve Milli Piyango bilet sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2020

Milli Piyango çekilişinde en çok ilgi gören sorulardan biri de 80 Milyon TL hangi bilete çıktı? Vatandaşların cevap aradığı soru yoğun ilgiyle karşılaşıyor. 80 Milyon TL kazanan bilet numaraları açıklandı. 31 Aralık günü saat 20.30'da Milli Piyango İdaresi canlı yayına geçti. İlk olarak amorti çekilişi, daha sonra 8 milyonluk büyük ikramiye çekilişi en sonunda da nefesler tutuldu ve 80 Milyonluk büyük ikramiye çekildi.

80 MİLYON TL HANGİ BİLETE ÇIKTI?

1358490

BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLLERE ÇIKTI?

Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. 20 milyon TL İzmir, Gaziantep, Bursa İstanbul illerine çıktı.

8 MİLYON TL HANGİ BİLETE ÇIKTI?

9976216

MİLLİ PİYANGO AMORTİ RAKAMLARI 2020

4-8





MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE















