Milli Piyango sorgulama nasıl yapılacak? 2020 Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişinin sonuçlarını sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar Milli Piyango bilet sorgulamasının nasıl yapılacağını da merak ediyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için Milliyet.com.tr Milli Piyango sorgulama sayfası aktif olacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık 2019 Salı günü yapılacak olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 15.00'te çekilmeye başlanacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise 20.00 - 21.00 saatleri arasında olacak.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

2020 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları, tam bilet: 80 TL , yarım bilet: 40 TL, çeyrek bilet: 20 TL'den satılıyor.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA NASIL YAPILACAK?

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları Milliyet.com.tr sorgulama sayfasından yapılacak. Milli Piyango yılbaşı sayfasına bilet numaranızı girerek kolaylıkla sorgulama yapabileceksiniz. Biletinize isabet eden ikramiye ekranda görülecek. Aynı zamanda 2020 Milli Piyango sonuçları sıralı liste de sorgulama sayfasında olacak.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE TÜM BİLETLER SATILIRSA

AA muhabirinin Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, yılbaşı özel çekilişi için bastırılan biletlerin önemli bir kısmı satıldı. Satış işlemi, yılbaşı çekilişinin yapılacağı 31 Aralık Salı günü çekiliş saatine kadar devam edecek.

Yılbaşı özel çekiliş biletlerinin tümünün satılması halinde, vatandaşa 436 milyon 540 bin lira ikramiye dağıtılacak. Bunun 80 milyon lirası, büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1 adet 8 milyon lira ve 10 adet 1 milyon lira olacak.

Talih kuşu, yılbaşı özel çekilişinde diğer ikramiyelerle birlikte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye verecek.

Yılbaşı çekilişinde biletlerin tümünün satılması halinde, 800 milyon liralık satış geliri elde edilecek. Bu rakamın 227 milyon 729 bin 942 lirası Hazine'nin kasasına girecek. Bunun 121 milyon 349 bin 715 liralık bölümünü katma değer vergisinden oluşacak. Şans oyunları vergisi olarak da 67 milyon 865 bin 28 liralık gelir elde edilecek. Böylece devlete aktarılacak vergi geliri toplamı 189 milyon 214 bin 743 lira olacak.

Kamu payı olarak da devletin kasasına 38 milyon 515 bin 199 lira girecek. Kamu payı, Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu gibi kuruluşlar için harcanmak üzere Hazine'ye aktarılacak.

Vergi ve kamu payları düşünüldüğünde, devletin toplam kazancı 227 milyon 729 bin 942 lira olacak.

Yılbaşı özel çekilişi bayilere de kazandıracak. Bayiler, tüm biletlerin satılması durumunda İdareden 85 milyon 935 bin 16 lira komisyon alacak.