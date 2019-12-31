Milli Piyango Yılbaşı 2020 bilet sorgulama ekranı açıldı! Sorgulama motoru üzerinden hemen sorgulama yapabilirsiniz!

Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları açıklandı. 15:00'de başlayan yılbaşı özel çekilişi 20:00-21:00 saatleri arasında gerçekleştirilen büyük ikramiye ve amorti sonuçlarının açıklanmasının ardından tamamlandı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde satın aldığı bilete ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango yılbaşı biletlerini sorgulamak istiyor. Milli Piyango büyük ikramiye sonuçlarının açıklanmasının ardından resmi sitede yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman siteye erişim sağlanamıyor. Biletlerini hızlı bir şekilde sorgulamak ve Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için satın aldıkları biletleri sorgulamak isteyen vatandaşlar milliyet.com.tr Milli Piyango 2020 bilet sorgulama ekranı üzerinden bu işlemi kolayca halledebiliyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçlarına en hızlı ve en güvenilir bir şekilde milliyet.com.tr Milli Piyango sorgulama sayfası üzerinden sorgulama yapılabiliyor! Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları açıklandı. Yılbaşı özel çekilişinde 15:00'de başlayan yılbaşı özel çekilişi 20:00-21:00 saatleri arasında gerçekleştirilen büyük ikramiye ve amorti sonuçlarının açıklanmasının ardından tamamlandı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde satın aldığı bilete ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango yılbaşı biletlerini sorgulamak istiyor. Milli Piyango büyük ikramiye sonuçlarının açıklanmasının ardından resmi sitede yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman siteye erişim sağlanamıyor. Biletlerini hızlı bir şekilde sorgulamak ve Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için satın aldıkları biletleri sorgulamak isteyen vatandaşlar milliyet.com.tr Milli Piyango 2020 bilet sorgulama ekranı üzerinden bu işlemi kolayca halledebiliyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçlarına en hızlı ve en güvenilir bir şekilde milliyet.com.tr Milli Piyango sorgulama sayfası üzerinden sorgulama yapılabiliy

MİLLİ PİYANGO 80 MİLYONLUK İKRAMİYE

1358490

MİLLİ PİYANGO 8 MİLYONLUK İKRAMİYE HANGİ BİLETE ÇIKTI?

9976216

MİLLİ PİYANGO AMORTİ RAKAMLARI

4 - 8

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİMİ NASIL SORGULARIM?

Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranına Milliyet.com.tr Milli Piyango sayfası üzerinden kolayca ulaşılabiliyor. Milli Piyango sitesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle Milli Piyango biletini sorgulamak isteyen vatandaşlar yaşanan yoğunluk nedeniyle biletlerini sorgulayamıyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişini sorgulamak isteyen vatandaşlar milliyet.com.tr Milli Piyango iblet sorgulama ekranı üzerinden bu işlemi kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Milli Piyango çekilişinde bu yıl verilen büyük ikramiye tutarı bilindiği üzere 80 milyon TL olarak açıklanmıştı. Çeyrek bilet tutarı bu yıl 20 TL, Yarım bilet 40 TL ve Tam bilet için 80 TL ücret belirlenmişti. 2018 yılında Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye tam bilete isabet etmişti

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE TUTARLARI

Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

Çekilişte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak.

MİLLİ PİYANGO YIRTIK BİLETE İKRAMİYE ÖDENİR Mİ?

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi, çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.